Эр-Рияд считает объявлением войны идею о международном управлении святынями

ДУБАЙ, 6 фев — РИА Новости. Саудовская Аравия расценивает как объявление войны любые предложения о международном управлении над главными мусульманскими святынями, которые находятся в Мекке и Медине на территории королевства, сообщил во вторник телеканалу "Аль-Арабия" министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр.

Ранее катарский телеканал "Аль-Джазира" в репортаже о невозможности для подданных Катара попасть на малый хадж — паломничество в Мекку и Медину из-за блокады, которую ввели против Катара соседние с ним страны, — отметил целесообразность идеи передачи управления над мусульманскими святынями от Саудовской Аравии к группе исламских стран.

"Королевство Саудовская Аравия рассматривает любое требование о интернациональном управлении святых мест как враждебную акцию и объявление войны королевству и оставляет за собой право на ответ на такие требования", — сказал аль-Джубейр.

В июне прошлого года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром и прекратили с ним всякое сообщение.