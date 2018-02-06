В Польше демонтировали еще один памятник Благодарности Красной армии

ВАРШАВА, 6 фев – РИА Новости. Памятник Благодарности Красной армии демонтировали в Польском городе Дембице Подкарпатского воеводства, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Кракове Александр Минин.

"В городе Дембице Подкарпатского воеводства в минувшую субботу был демонтирован памятник Благодарности Красной Армии", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что местный городской совет принял решение о демонтаже памятника еще в марте прошлого года. "Местный бургомистр, как сегодня он мне рассказал, пытался отсрочить исполнение этого решения, но сохранить памятник не удалось", — рассказал генконсул.

Он уточнил, что на территории, где стоял памятник, нет захоронений.

Памятная табличка, которая находилась на монументе, передана в местный музей, уточнил собеседник агентства.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии.

Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронений. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".