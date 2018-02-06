Адвокат считает реальным риск экстрадиции Ассанжа в США

ЛОНДОН, 6 фев – РИА Новости. Риск экстрадиции из Британии в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа сохраняется, защита предоставит суду 13 февраля свидетельства против экстрадиции, заявила журналистам во вторник адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.
"В этих обстоятельствах пришло время предоставить доказательства против экстрадиции", — сказала Робинсон.
По словам адвоката, сам Ассанж, который не выходит из здания эквадорского посольства, знает об итогах судебных слушаний во вторник. "Он знает, что произошло и он ожидает решения суда на следующей неделе", — сказала Робинсон. Разочарования результатами слушаний во вторник и их переносом на 13 февраля у защиты создателя WikiLeaks нет.
"Это не разочаровало нас, мы наконец-то дали суду понять общественный интерес к этому делу… Общественный интерес состоит в том, чтобы предоставлять правдивую информацию и бороться за свободу слова", — отметила Робинсон.
"В этом деле мы должны считаться с реальностью. Если Джулиан Ассанж выйдет сегодня из посольства, он рискует быть экстрадированным в США и столкнуться там с судебным преследованием за публикацию информации в общественных интересах посредством WikiLeaks", — сказала Робинсон. По ее словам, власти Великобритании отказываются подтвердить или опровергнуть наличие ордера на экстрадицию.
После оглашения решения шведской прокуратуры полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что если Ассанж покинет здание посольства Эквадора, то его снова арестуют. При этом поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.
По словам представителей британского суда, ордер на арест, выданный в Лондоне, никак не связан с решением шведских властей. Теоретически, по мнению Королевской прокурорской службы, если Вестминстерский магистратский суд отменит ордер, Ассанж сможет покинуть здание посольства Эквадора.