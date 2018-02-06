Адвокат считает реальным риск экстрадиции Ассанжа в США

ЛОНДОН, 6 фев – РИА Новости. Риск экстрадиции из Британии в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа сохраняется, защита предоставит суду 13 февраля свидетельства против экстрадиции, заявила журналистам во вторник адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.

"Этот риск остается реальным, его никто не отрицает", — сказала она по итогам заседания магистратского суда лондонского района Вестминстер. Суд отложил рассмотрение дела до 13 февраля с тем, чтобы заслушать дополнительные аргументы сторон.

"В этих обстоятельствах пришло время предоставить доказательства против экстрадиции", — сказала Робинсон.

По словам адвоката, сам Ассанж, который не выходит из здания эквадорского посольства, знает об итогах судебных слушаний во вторник. "Он знает, что произошло и он ожидает решения суда на следующей неделе", — сказала Робинсон. Разочарования результатами слушаний во вторник и их переносом на 13 февраля у защиты создателя WikiLeaks нет.

"Это не разочаровало нас, мы наконец-то дали суду понять общественный интерес к этому делу… Общественный интерес состоит в том, чтобы предоставлять правдивую информацию и бороться за свободу слова", — отметила Робинсон.

"В этом деле мы должны считаться с реальностью. Если Джулиан Ассанж выйдет сегодня из посольства, он рискует быть экстрадированным в США и столкнуться там с судебным преследованием за публикацию информации в общественных интересах посредством WikiLeaks", — сказала Робинсон. По ее словам, власти Великобритании отказываются подтвердить или опровергнуть наличие ордера на экстрадицию.

Ассанжа в 2010 году прокуратура Швеции подозревала в изнасиловании, дело в мае 2017 году было прекращено. С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

После оглашения решения шведской прокуратуры полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что если Ассанж покинет здание посольства Эквадора, то его снова арестуют. При этом поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.

По словам представителей британского суда, ордер на арест, выданный в Лондоне, никак не связан с решением шведских властей. Теоретически, по мнению Королевской прокурорской службы, если Вестминстерский магистратский суд отменит ордер, Ассанж сможет покинуть здание посольства Эквадора.