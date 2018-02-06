В Германии "ведьмы" сварили девушке ноги в котле

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Немецкая полиция разыскивает двух участников традиционного карнавала "Фастнахт", которые окунули в котел с кипятком 18-летнюю девушку, сообщает Sky News.

Карнавал проходил в субботу в городе Эппинген в земле Баден-Вюртемберг. Двое одетых в костюмы ведьм участников праздника находились на платформе с чаном с кипящей водой. Несколько человек, видимо, желая пошутить, подняли на руки 18-летнюю девушку и понесли ее к котлу.

Затем одна из "ведьм" подняла девушку над кипятком, но, судя по всему, не смогла ее удержать. Ноги пострадавшей до колен оказались в котле с водой. Девушку с серьезными ожогами стоп и икр доставили в больницу, где ей предстоит провести по меньшей мере неделю.

Обе "ведьмы" скрылись с места происшествия, полиция разыскивает их. Виновников происшествия привлекут к ответственности за причинение вреда здоровью по неосторожности и неоказание помощи.