На Тайване из-за землетрясения обрушился отель

Последствия обрушения отеля в уезде Хуалянь на Тайване в результате землетрясения. 6 февраля 2018

Последствия обрушения отеля в уезде Хуалянь на Тайване в результате землетрясения. 6 февраля 2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Здание отеля обрушилось в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое произошло на востоке Тайваня, передает телеканал TVBS.

Отель расположен в уезде Хуалянь. О жертвах землетрясения на данный момент не сообщается.

Подземные толчки были зафиксированы в 23.50 по местному времени (18.50 мск) вблизи города Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров. В воскресенье вечером на Тайване также вблизи города Хуалянь произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. За ним последовали афтершоки магнитудой 4,1 и 5,5. Эпицентры всех трех подземных толчков располагались крайне близко друг к другу, глубина очагов не превышала 10 километров.