БЕРЛИН, 6 фев — РИА Новости. Новый кабмин ФРГ готов обсуждать отмену антироссийских санкций, говорится в опубликованном газетой Rheinische Post проекте коалиционного договора между консервативным альянсом ХДС/ХСС Ангелы Меркель и социал-демократами.

"При выполнении Минских соглашений мы готовы к снятию санкций и будем вести диалог об этом с нашими европейскими партнерами", — говорится в проекте документа.

ЕС ввел экономические ограничения против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их. Их отмену в Евросоюзе увязали с полным выполнением Минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции до 31 июля.

В Кремле не раз выражали удивление таким подходом, поскольку Россия не входит в число субъектов Минских соглашений. В Москве подчеркнули, что разговаривать с Россией на языке санкций контрпродуктивно.