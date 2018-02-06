FIDE хочет провести "матч мира" между шахматистами из Израиля и Палестины

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов рассказал РИА Новости, что работает над организацией "матча мира" между тысячью юных израильских шахматистов и тысячью их палестинских сверстников.

Илюмжинов во вторник прилетел в Израиль для согласования времени, места и иных деталей такого поединка, который, по его замыслу, мог бы состояться прямо на линии разъединения между конфликтующими сторонами, воплощая в жизнь лозунг "Шахматы вместо "калашниковых".

"Я предложил израильской и палестинской шахматным федерациям провести матч мира на границе Израиля и Палестины. Там, где проходит стена, поставить тысячу шахматных столов, за которыми сыграют тысяча израильских и тысяча палестинских детей", — сказал собеседник агентства.

Это не единственный его проект, предполагающий использование шахмат в качестве инструмента миротворчества и укрепления доверия в зонах застарелых конфликтов.

Илюмжинов напомнил, что в прошлом году состоялся "матч мира" Молдова — Приднестровье. "Еще один матч будет на 38-й параллели, где сыграют по сто детей из Пхеньяна и Сеула", — пообещал он.

"Самое главное в этом — идея объединения. Шахматы вместо калашниковых", — сказал собеседник агентства, добавив, что сформулировал этот лозунг три недели назад во время поездки в Афганистан.