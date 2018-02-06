В Госдуме назвали сферы, в которых России и США нужно расширить контакты

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Расширить контакты США с военными РФ нужно в первую очередь по вопросам Ближнего Востока, КНДР, присутствия НАТО у границ РФ и по переговорам РСМД и СНВ, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис высказался за расширение контактов с военными РФ.

"В первую очередь, это самые глобальные болевые точки, это Сирия, Ирак и все, что связано с Ближним Востоком. Второе — это КНДР. Третье — это бесполезная возня НАТО у наших западных границ. И, безусловно, рассмотрение проблем сторон за столом переговоров РСМД и СНВ. Вот четыре бы я приоритетных направления рассмотрел с точки зрения актуально повестки дня", — сказал Шаманов РИА Новости, отвечая на вопрос о том, в каких сферах в первую очередь следует расширить контакты, по его мнению.