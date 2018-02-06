Немцы меняют отношение к антироссийским санкциям, заявил депутат из ФРГ

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают винодельческий завод Массандра в рамках своего официального визита в Крым. 5 февраля 2018

Участники немецкой делегации депутатов от партии Альтернатива для Германии осматривают винодельческий завод Массандра в рамках своего официального визита в Крым. 5 февраля 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Рядовое население Германии начинает критично относиться к санкциям против России, заявил депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Кристиан Блекс.

В Крыму с официальным визитом находится делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии.

"Простое население постепенно относится более критично к антироссийским санкциям. Мы увидели в последнее время, особенно в восточных немецких землях, что все больше и больше критики происходит", — сказал Блекс журналистам.

По его словам, немецкие телеканалы подают негативную информацию о Крыме.

"Нам было важно сделать сигнал, что в Германии началась новая эра, эра новой партии, которая ставит под вопрос все прошлые дела старых партий и которая выступает за интересы нашей страны. Как санкции, так и плохие отношения между нашими странами не отвечают интересам нашей страны", — сказал депутат.

Блекс подчеркнул, что в Крыму делегацию впечатлил теплый прием и то, что крымчане оптимистично смотрят в будущее.

"Мы имели возможность общаться с простыми людьми. Все были довольны своей жизнью и рады результатам референдума", — подчеркнул депутат.

Ранее украинская прокуратура заявила, что завела уголовное дело из-за поездки немецких депутатов по факту нарушения гражданами ФРГ порядка "въезда на временно оккупированную территорию".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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