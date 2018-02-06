Немцы меняют отношение к антироссийским санкциям, заявил депутат из ФРГ

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Рядовое население Германии начинает критично относиться к санкциям против России, заявил депутат парламента земли Северный Рейн-Вестфалия Кристиан Блекс.
"Простое население постепенно относится более критично к антироссийским санкциям. Мы увидели в последнее время, особенно в восточных немецких землях, что все больше и больше критики происходит", — сказал Блекс журналистам.
По его словам, немецкие телеканалы подают негативную информацию о Крыме.
"Нам было важно сделать сигнал, что в Германии началась новая эра, эра новой партии, которая ставит под вопрос все прошлые дела старых партий и которая выступает за интересы нашей страны. Как санкции, так и плохие отношения между нашими странами не отвечают интересам нашей страны", — сказал депутат.
Блекс подчеркнул, что в Крыму делегацию впечатлил теплый прием и то, что крымчане оптимистично смотрят в будущее.
"Мы имели возможность общаться с простыми людьми. Все были довольны своей жизнью и рады результатам референдума", — подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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