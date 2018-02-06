В Баку прогремел взрыв на радиозаводе

Взрыв на территории Радиозавод в Баку. 6 февраля 2018

Взрыв на территории Радиозавод в Баку. 6 февраля 2018

БАКУ, 6 фев — РИА Новости. В Хатаинском районе Баку прогремел сильный взрыв, после чего вспыхнул пожар, передает Sputnik Азербайджан. © РИА Новости / Али Кямал Перейти в фотобанк МЧС Азербайджана сообщило об одном пострадавшем при взрыве в центре Баку

Как сообщили в МЧС, возгорание уже потушили.

По данным агентства, взрыв прогремел на территории радиозавода, находящегося на балансе Миноборонпрома, затем вспыхнул пожар. По словам очевидцев, примерно в 19:15 по местному времени небо осветила яркая вспышка, затем раздался грохот. Над местом взрыва видны клубы черного дыма.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что при инциденте никто не пострадал.

Причина взрыва пока не называется.

Как сообщили РИА Новости очевидцы происшествия, на территорию радиозавода приехали более десяти пожарных машин, множество бригад скорой помощи и сотрудники полиции.

Дороги в окрестностях завода перекрыты. На месте происшествия находятся сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.

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