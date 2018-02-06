"Захват наркоторговца" или оригинальное предложение руки и сердца в Бишкеке

БИШКЕК, 6 фев — РИА Новости. Sputnik Кыргызстан опубликовал видео с оригинальным предложением руки и сердца, которое сделал своей девушке 25-летний житель Бишкека.

Пара ехала на машине по делам. Неожиданно их остановили полицейские. Молодого человека под дулами автоматов вытащили из салона и уложили на капот. В его автомобиле якобы нашли пакетик с неизвестным веществом и заявили, что подозревают его в распространении наркотиков.

Конец у этой истории оказался совершенно неожиданным. Парень разорвал пакет, в котором, как выяснилось, была мука, достал оттуда кольцо и предложил уже готовой разрыдаться подруге выйти за него замуж. Та ответила согласием.

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