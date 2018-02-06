На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Тайваня, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 23.50 по местному времени (18.50 мск) вблизи города Хуалянь на северо-востоке острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 километров.

О жертвах и разрушениях не сообщается. Предупреждение об угрозе цунами не объявлялось.

По данным Китайского сейсмологического центра (CENC), магнитуда землетрясения составляла 6,5, а очаг залегал на глубине 11 километров.

В воскресенье вечером на Тайване также вблизи города Хуалянь произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4. За ним последовали афтершоки магнитудой 4,1 и 5,5. Эпицентры всех трех подземных толчков располагались крайне близко друг к другу, глубина очагов не превышала 10 километров.

