Кабмин ФРГ выступил за участие миссии ООН в урегулировании на Украине

БЕРЛИН, 6 фев – РИА Новости. Новый кабмин ФРГ настаивает на участии миссии ООН в урегулировании конфликта на Украине, говорится в опубликованном во вторник газетой Rheinische Post проекте коалиционного договора между консервативным альянсом ХДС/ХСС Ангелы Меркель и социал-демократами.

"Германия и Франция продолжат прилагать усилия по разрешению конфликта на востоке Украины и реализации минских соглашений. Эти усилия направлены на соблюдение режима прекращения огня на востоке Украины и вывод тяжелого вооружения и всех вооруженных единиц из этой области. Эти события должны быть поддержаны миссией ООН", — говорится в проекте договора.

В проекте отмечается, что "и Россия, и Украина должны выполнить свои обязательства в рамках Минских соглашений".