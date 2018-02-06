Эстония хочет заработать на заборе на границе с Россией, заявил экперт

ТАЛЛИН, 6 фев – РИА Новости. Внезапное удорожание проекта пограничного забора является следствием договоренности внутри эстонских элит, считает доцент кафедры политической теории МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.

Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт получил новые расчеты строительства инфраструктуры для охраны эстонско-российской границы, согласно которым первоначальная стоимость работ увеличилась в два с лишним раза. Если раньше строительство оценивалось в 79 миллионов евро, то теперь обойдется уже в 197 миллионов евро.

Удивленный таким резким подорожанием проекта, министр уже инициировал внутренний аудит для выяснения причин. Глава МВД заверил, что строительство инфраструктуры на границе в любом случае продолжится, однако сложившуюся ситуацию придется обсудить в правительстве.

В беседе со Sputnik Эстония Коктыш высказал мнение, что Эстония собирается не потратить деньги, а, наоборот, заработать на удорожании забора — за счет Евросоюза.

"Понятно, что реальная потребность в таком заборе — это вещи, которые стоят в стороне и даже не обсуждаются", — заявил эксперт, добавив, что считает весь проект конъюнктурным.

Коктыш выразил уверенность, что официальный Таллин сделает все, чтобы получить евродотации и деньги ЕС "под забор". Для Эстонии такое средство заработка не является чем-то неожиданным, добавил он.

Протяженность восточной границы Эстонии составляет 338 км, в том числе сухопутной – 135 км. Согласно утвержденному плану, сухопутная граница на всем протяжении должна быть оборудована средствами мониторинга и охраны. Вероятно, считает колумнист радио Sputnik Александр Хроленко, эстонский бюджет придется корректировать, урезать социальные программы – на недостающую сумму в 118 миллионов евро.

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