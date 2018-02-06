Мэттис заявил, что Россия поддерживает идею "ядерной эскалации"

ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил во вторник, что Россия поддерживает идею "ядерной эскалации" вооруженных конфликтов.

"Россия модернизировала свое ядерное оружие и другие ядерные системы. Она поддерживает идею "ядерной эскалации" вооруженных конфликтов", — сказал он на слушаниях в конгрессе.

Пентагон обнародовал в минувшую пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.

В МИД в свою очередь заявили, что намерение США создать боеприпас "малой мощности" для крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении, прописанное в новой ядерной доктрине, представляет особую опасность, а сама доктрина существенно понижает "пороговые условия" применения ядерного оружия.