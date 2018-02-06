В ГПУ заявили, что Саакашвили подтвердил факт разговора с Курченко

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в ходе допросов в Службе безопасности Украины подтвердил факт своего разговора с бизнесменом Сергеем Курченко, заявил заместитель украинского генпрокурора Евгений Енин агентству "Украинские новости".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Он показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурируют Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. Как заявляла пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и Курченко.

"Он придерживается своих процессуальных обязанностей, дал показания, которые следствие считает такими, которые частично доказывают признание им своей вины, — фактически не отрицает факт разговора с Курченко", — сказал Енин.

При этом Саакашвили опроверг слова замгенпрокурора и заявил о намерении подать на него в суд за клевету. "На этого мерзавца я сегодня же подаю в суд за клевету! На каких глупцов рассчитана эта ложь, ведь есть все протоколы допросов, их легко перепроверить и убедиться, что они как всегда бессовестно лгут", — написал Саакашвили во вторник на своей странице в Facebook.