В США наркобарона Коротышку будет судить анонимное жюри присяжных

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке постановил обеспечить анонимность жюри присяжных, которые будут рассматривать дело мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, пишет газета New York Daily.

По мнению окружного судьи в Бруклине, сторона обвинения представила достаточные доводы для защиты присяжных от возможных угроз со стороны подсудимого.

Решение суда означает, что ни прокурор, ни адвокаты Коротышки не будут ничего знать о присяжных. Во время процесса, который должен начаться в сентябре, они будут находиться отдельно от публики.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики был передан властям США 19 января 2017 года, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной. Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.