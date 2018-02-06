В США наркобарона Коротышку будет судить анонимное жюри присяжных

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Суд в Нью-Йорке постановил обеспечить анонимность жюри присяжных, которые будут рассматривать дело мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Коротышка, пишет газета New York Daily.
Решение суда означает, что ни прокурор, ни адвокаты Коротышки не будут ничего знать о присяжных. Во время процесса, который должен начаться в сентябре, они будут находиться отдельно от публики.
Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики был передан властям США 19 января 2017 года, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной. Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.