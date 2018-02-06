В Эмиратах на скоростной трассе столкнулись 44 автомобиля

Авария с участием 44 автомобилей на скоростной трассе между Дубаем и столицей ОАЭ из-за тумана. 6 февраля 2018

Авария с участием 44 автомобилей на скоростной трассе между Дубаем и столицей ОАЭ из-за тумана. 6 февраля 2018

ДУБАЙ, 6 фев — РИА Новости. Более 20 человек пострадали в аварии с участием 44 автомобилей на скоростной трассе между Дубаем и столицей ОАЭ из-за тумана, сообщили в полиции Абу-Даби.

По информации полиции, плохая видимость на дороге привела к тому, что два автомобиля, которые ехали с превышением скорости, столкнулись друг с другом и протаранили другие автомобили, которые почти не двигались из-за тумана, спровоцировав массовое столкновение.

Полиция ОАЭ предупредила, что во время тумана водители должны остановиться и переждать на обочине.