СМИ узнали, как США следили за Левашовым

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Американские правоохранители следили за российским программистом Петром Левашовым, обвиненным в киберпреступлениях, с мая 2016 года, сообщает издание Verge со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, следователи обнаружили его аккаунт в iCloud. Он был зарегистрирован с IP-адреса, который часто соединялся с сервером в Люксембурге. Следователи обратились в Apple с просьбой предоставить информацию по аккаунту, включая "IP-адреса, связанные с временем и датами сессий". Корпорация удовлетворила просьбу.

Полученная через сервис хранения данных от Apple информация "могла привести к аресту" программиста, отмечает Verge.

Дело Левашова

Левашова задержали в апреле в Барселоне, где он отдыхал с семьей. Третьего октября Национальный суд согласился выдать программиста США, где его обвиняют в компьютерном мошенничестве, причинении ущерба и краже личных данных. Защита обжаловала экстрадицию, однако суд подтвердил предыдущее решение.

В США считают, что Левашов создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки.

Позднее стало известно о заочном аресте Левашова в России за взлом сайта одного из медучреждений в Санкт-Петербурге.

На прошлой неделе Испания передала его Соединенным Штатам. Посольство России в Вашингтоне заявило, что готово оказать содействие россиянину, и призвало американскую сторону предоставить точную информацию о его местонахождении.