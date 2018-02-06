В Дании предложили запрещать головные уборы, закрывающие лицо

СТОКГОЛЬМ, 6 фев – РИА Новости, Людмила Божко. Правительство Дании предложило запретить ношение закрывающих лицо головных уборов в общественных местах, сообщил во вторник минюст Дании.

"Закрывать лицо, когда мы встречаемся друг с другом в общественном пространстве, является несовместимым с ценностями датского общества. Мы должны сохранять уважение к общим ценностям, которые нас связывают… Здесь в Дании мы показываем друг другу доверие и уважение, встречаясь лицом к лицу", — сказал глава минюста Дании Сёрен Папе Пульсен, слова которого процитированы в сообщении для прессы.

В качестве примеров головных уборов, полностью закрывающих лица, которые предлагается запретить, названы, в частности, никаб, "бурка", а также шапки-маски "балаклавы", оставляющие открытыми лишь глаза и рот. Нарушение запрета в первый раз предлагается наказывать штрафом на сумму в одну тысячу датских крон, максимальный штраф может быть до 10 тысяч крон при повторном нарушении. Среди исключений, не попадающих под запрет, названы маскарадные, рабочие маски, а также головные уборы, защищающие лица в холодную погоду.

Вопрос запрета был предметом активных дебатов среди политических партий Дании последние месяцы, и предложения правительства стали одним из конкретных результатов этих дискуссий. Подготовленные предложения направлены для обсуждения в юридические инстанции страны.