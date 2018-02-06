Роухани о протестах в Иране: мы должны видеть точку зрения народа

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани, комментируя недавние протесты в стране, заявил, что власти должны быть открыты для критики и видеть точку зрения народа.

"Люди критикуют экономику, протестуют против нее, и это правильно. Однако их протесты не ограничиваются экономикой, они затрагивают социальные и политические вопросы, а также международные отношения. Мы должны быть открытыми для этой критики и понимать, что хотят люди", — заявил Роухани на пресс-конференции, его слова приводит президентский информационный центр.

"К счастью, сегодня все чиновники в стране признают идею протестов, и я очень рад, что все говорят, что голос народа должен быть услышан", — отметил президент Ирана.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года несколько дней подряд проходили массовые акции социального протеста.

По последним данным, в ходе демонстраций погибли 25 человек, 400 были задержаны. Президент Ирана заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран.