Американский пенсионер поселил у себя дома 300 кошек

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Житель Медфорда (штат Нью-Йорк) превратил свой дом в приют для кошек, сообщает New York Post.

В питомнике 58-летнего Криса Арсено, который до выхода на пенсию работал машинистом поезда, живут около 300 кошек. Мужчина переделал большую часть участка: в комнатах для кошек натянули гамаки, во дворе установили кормушки и вольеры. Сам он ютится в каморке размером около девяти квадратных метров.

По словам мужчины, кошки помогли ему пережить потерю сына, разбившегося на мотоцикле. Увлечение животными началось с тридцати котят, которых Арсено подобрал около железнодорожной станции. Сейчас почти все свое время он посвящает питомцам: утром кормит их, вечером меняет лотки и убирается на территории.

"Я очень люблю животных, в детстве у меня были кролики, песчанки и собаки. Они всегда были моей страстью", — признался Арсено.

Как отмечает издание, в 2016 году содержание приюта обошлось мужчине в 101 тысячу долларов (80 тысяч на еду и 21 тысячу — на медикаменты). Арсено занимается питомником на собственные деньги, также ему помогают местные жители.