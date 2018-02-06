На Украине зафиксировали вспышки АЧС

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Специалисты зарегистрировали новые вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Закарпатской и Ровенской областях, сообщила Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"В Закарпатской области на территории охотничьих угодий… был обнаружен труп дикого кабана и проведен отстрел диких кабанов", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также гибель свиней зарегистрировали на территории охотничьих угодий в Ровенской области.

Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.