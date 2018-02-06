Генсек ООН призвал власти Мальдив как можно скорее отменить режим ЧП

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Мальдивских островов отменить режим чрезвычайного положения в стране.
"Генеральный секретарь призывает правительство Мальдив придерживаться конституции и принципов правового государства, как можно скорее отменить режим чрезвычайного положения и предпринять все меры, чтобы обеспечить безопасность всех граждан страны, в том числе представителей судебной власти", — говорится в заявлении.
На прошлой неделе Верховный суд Мальдив постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров. Представители полиции позднее заявили, что вынуждены подчиняться судебному решению, после чего глава полиции был уволен, а парламент приостановил работу по соображениям безопасности.
В воскресенье руководители прокуратуры, полиции, вооруженных сил Мальдив сообщили, что имеют информацию о том, что Верховный суд может отстранить президента страны Абдуллу Ямина от власти, и заявили, что не будут подчиняться "неконституционному" решению. СМИ сообщали, что военное руководство на Мальдивах приказало дислоцированным на островах группам силовиков вернуться в мальдивскую столицу Мале.