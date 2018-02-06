Лондонский суд оставил в силе ордер на арест Ассанжа

ЛОНДОН, 6 фев — РИА Новости, Мария Табак. Лондонский суд оставил в силе ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

О соответствующем решении во вторник объявила судья магистратского суда лондонского района Вестминстер Эмма Арбутнот.

Ее решение означает, что если Ассанж покинет пределы посольства Эквадора, где он скрывается уже несколько лет, он будет немедленно задержан британской полицией.

Поводом для ареста станет ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался предстать перед судом, нарушив правила выхода под залог.

Адвокаты пытались добиться отмены ордера, увязывая его с решением шведских властей, прекративших следствие по делу Ассанжа, подозревавшегося в совершении в 2010 году изнасилования. Теперь они имеют право подать апелляцию.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В ответ на просьбу адвоката Марка Саммерса прокомментировать, отвечает ли общественным интересам продолжение преследования Ассанжа за отказ предстать перед судом, судья ответила, что в такой ситуации люди обычно приходят в суд и объясняют, почему они в свое время в суд не явились.

"Дело заключается в следующем. Мистер Ассанж был отпущен под залог. Он не явился в суд в срок. Если у него нет убедительных объяснений, он будет признан виновным в нарушении правил. В суде обвиняемому будет дана возможность привести аргументы в защиту своей позиции. И именно тогда мистер Ассанж сможет это объяснить суду. Я не убеждена в том, что ордер должен быть отменен", — сказала Арбутнот, объявляя свое решение.

На это Саммерс заявил, что случай Ассанжа является исключительным.