ДУБАЙ, 6 фев — РИА Новости. Правительство Дубая полностью откажется от бумажных документов с 2021 года, сообщает издание Arabian Business.
"Программа позволит обойтись без более 1 миллиарда бумаг ежегодно, которые сейчас используются правительством Дубая",- заявил принц Хамдан.
Для реализации программы в правительственных учреждениях в них будет увеличены автоматизация, использование цифровых идентификаторов, подписей и сертификатов, безопасность данных, которые будут доступны через специализированные платформы.
Эти изменения повлекут и корректировки в законодательство, например, регулирующее физическое присутствие в судах и юридическое требование о создании бумажных документов для гарантии тех или иных действий.