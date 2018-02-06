Могерини рассказала, когда страны Западных Балкан вступят в Евросоюз

БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Новая стратегия Евросоюза в отношении стран Западных Балкан предполагает вступление всех стран региона в союз, причем некоторые из них могут вступить в объединение к 2025 году, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Под странами Западных Балкан ЕС подразумевает не только Албанию, Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию и Черногорию, но и самопровозглашенное Косово.

"Это ключевой политический сигнал стратегии, которую мы только что приняли на заседании коллегии, это ясный путь для Западных Балкан. Все наши шесть партнеров на Западных Балканах в конце концов присоединятся к Евросоюзу", — сказала Могерини, представляя журналистам в Брюсселе стратегию ЕС по Западным Балканам. Пресс-конференцию главы дипломатии транслируют службы ЕК.

Она отметила, что в последнее время "много говорят о дате, о 2025 годе". "Понятно, что это не конкретная цель, это не окончательные сроки, это перспектива, и стратегия ясно подчеркивает, что это реалистичная перспектива завершения процесса вступления для тех, кто сейчас ведет переговоры, а также для других, кто может начать переговоры в ближайшем будущем", — заявила глава дипломатии ЕС.

Могерини также ожидает, что "другие (страны Балкан) начнут переговоры (о вступлении) в ближайшем будущем".

В свою очередь, еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан заявил, что "эта дата (2025 год – ред.) – перспективная, предположительная дата".

"Возможно, что один или другие кандидаты могут присоединиться к ЕС, но это очень амбициозная цель. Это возможно, если все условия, соглашения будут выполнены", — сказал еврокомиссар.

В документах, представленных ЕК, говорится, что "для Сербии и Черногории, которые ведут переговоры о вступлении, (в стратегии) отмечены шаги, необходимые для завершения процесса вступления в 2025 году".

Из балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.