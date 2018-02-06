Тиллерсон посетит Турцию с визитом на следующей неделе

АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит с визитом Турцию на будущей неделе, сообщает телеканал NTV во вторник со ссылкой на дипломатические источники.

Кроме того, по информации телеканала, в конце текущей недели ожидается визит в Турцию советника президента США по нацбезопасности Герберта Макмастера.

Отношения Турции и США переживают серьезный кризис из-за военной поддержки, оказываемой Вашингтоном курдским формированиям в Сирии, которые Анкара считает террористической организацией.