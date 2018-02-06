Израиль надеется добиться от Польши корректировки закона о холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев — РИА Новости. Израиль продолжает диалог с Польшей по поводу готовящегося запрета на обвинение поляков в преступлениях Второй мировой войны и надеется договориться о корректировке закона до его вступления в силу, сообщил МИД еврейского государства.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет закон, который утвердили обе палаты парламента, однако затем направит его на рассмотрение Конституционного суда.

Израиль высказал свои возражения по поводу этого закона, отмечает МИД. "Надеемся, что в отведенное до завершения судебных разбирательств время мы сможем согласовать изменения и корректировки. Израиль и Польша несут совместную ответственность за исследования и сохранение истории холокоста", — говорится в заявлении.

Израиль требует от Польши изъять из законопроекта положения, которые угрожают штрафом или лишением свободы всякому, кто будет "публично и вопреки фактам" утверждать, что польский народ или Республика Польша несут "ответственность или соответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом", иные "преступления против мира и человечности или военные преступления".

В Израиле доказывают, что закон ведет к искажению истории холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.