Израиль надеется добиться от Польши корректировки закона о холокосте

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев — РИА Новости. Израиль продолжает диалог с Польшей по поводу готовящегося запрета на обвинение поляков в преступлениях Второй мировой войны и надеется договориться о корректировке закона до его вступления в силу, сообщил МИД еврейского государства.
Израиль высказал свои возражения по поводу этого закона, отмечает МИД. "Надеемся, что в отведенное до завершения судебных разбирательств время мы сможем согласовать изменения и корректировки. Израиль и Польша несут совместную ответственность за исследования и сохранение истории холокоста", — говорится в заявлении.
В Израиле доказывают, что закон ведет к искажению истории холокоста, реабилитации участников преступлений, ограничивает возможности для научных исследований и дискуссий.