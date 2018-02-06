Ляшко допустил, что Польша выдвинет территориальные претензии Украине

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко не исключает, что после принятия закона о пропаганде идей украинских националистов Польша может выдвинуть Украине территориальные претензии.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что подпишет закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту, а затем направит его на рассмотрение Конституционного суда. Еще на стадии обсуждения закон вызвал резко негативную реакцию на Украине. Рада Украины во вторник приняла заявление, в котором осудила принятый закон.

"Сегодня Польша из нашего адвоката и нашего мощного союзника превращается в слабое государство, где верх берут силы и идеи, которые ослабляют саму Польшу… возможно, сегодня это звучит фантастично, но учитывая ту политику, которую сегодня проводят шовинистические круги в Польше, я не исключаю выдвижение территориальных претензий к Украине со стороны Польши", — сказал Ляшко в комментарии телеканалу "112 Украина".

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в России), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.