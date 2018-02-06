Около 62% турок выступают за сближение с Россией, выяснили социологи

АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Почти 95% граждан Турции полностью или отчасти считают себя противниками США, в то время как более 62% положительно относятся к сближению с Россией, об этом свидетельствуют приведенные агентством Anadolu данные социологического опроса, проведенного турецкой исследовательской компанией Optimar.

Опрос был организован в 26 провинциях Турции, и в нем приняли участие 1508 человек.

На вопрос: "Считаете ли вы себя противником США?", 71,9% респондентов ответили утвердительно, 22,7 % — "частично", 5,4% — отрицательно. При этом 62,1% опрошенных назвали сближение Турции и России положительным явлением, 22,4% относятся к этому отрицательно, 15,5% не имеют определенной позиции по этому вопросу.

По словам главы Optimar Хилми Дашдемира, компания с 2011 года изучает общественное мнение о внешнеполитическом курсе Турции, при этом число недовольных действиями США в Турции в последнее время достигло максимума.

"Бесспорно, политика Вашингтона в отношении террористического течения (оппозиционного проповедника) Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) является решающим фактором в формировании такого мнения о США. В 2016 году мы провели опрос в 25 провинциях Турции, в котором участвовали 1500 человек. Респонденты должны были ответить на вопрос: "Кто стоит за попыткой переворота в Турции", 36,9% опрошенных считают, что это FETÖ, 25,2% — США и FETÖ, 5,6% — США", — сказал Дашдемир.

По его словам, на вопрос, "с какими странами Турция должна совместно действовать во внешней политике?", в 2015 году 23,1% респондентов ответили, что с США, а сегодня так считают лишь 13,6%. Дашдемир добавил, что в то же время в Турции выросло число сторонников сотрудничества с Россией и Китаем.

Исследовательская компания AGS GLOBAL также провела социологический опрос с участием 393 предпринимателей из разных отраслей экономики Турции: 66% респондентов сообщили, что отрицательно относятся к США, 13% — положительно, 21% воздержался от оценки. Как сообщил глава компании Адиль Гюр, по данным последнего опроса, в Турции растет число противников США и увеличивается число тех, кто поддерживает действия России. По его словам, около 20 лет назад ситуация была иной.

"В результате поддержки Вашингтоном РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) и FETÖ за последние годы в Турции растет число противников США. После начала операции "Оливковая ветвь" (в сирийском Африне) этот показатель достиг уровня 85-90%", — сказал Гюр.