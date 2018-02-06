Суд в Киеве отклонил иск Саакашвили к миграционной службе

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Окружной административный суд Киева отказал экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска к управлению Государственной миграционной службы (ГМС) Украины, сообщила во вторник пресс-служба суда.

Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным. Саакашвили подал апелляцию, но Киевский апелляционный суд отклонил жалобу на решение суда первой инстанции. Политик обратился в Окружной суд Киева с иском к ГМС за отказ в оформлении документов для признания его беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты в установленный законом срок. Саакашвили также требовал признать незаконной бездеятельность областного управления миграционной службы относительно непередачи материалов его личного дела в ГМС.

"Суд огласил решение — Саакашвили в удовлетворении иска отказать полностью, поскольку ответчики (управление ГМС в Киевской области – ред.) не вышли за пределы разумного срока при рассмотрении обжалуемых истцом действий", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили

Институт предоставления дополнительной защиты был введен на Украине в 2011 году. Он фактически заменяет неработающий механизм предоставления убежища лицам без гражданства и иностранцам.