В Раде призвали сорвать выборы президента России в Крыму

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Верховной раде зарегистрировали проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму. Об этом сообщил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Вчера "Народный фронт" зарегистрировал постановление, в котором мы обращаемся ко всему международному сообществу (с призывом. — Прим. ред.) помешать проведению так называемых выборов президента (России) в Крыму", — приводит "Украинская правда" слова депутата.

По словам Бурбака, голосование, в случае его проведения, будет "нелегитимным". В документе утверждается, что оно нарушает "Конституцию и законодательство Украины", а также "принципы и нормы международного права".

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного на полуострове в 2014 году после государственного переворота на Украине. Более 95 процентов жителей республики проголосовали за такое решение.

Украинские власти называют полуостров "временно оккупированной территорией". Москва неоднократно отмечала, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.