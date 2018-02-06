В Раде призвали сорвать выборы президента России в Крыму

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Верховной раде зарегистрировали проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму. Об этом сообщил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.
"Вчера "Народный фронт" зарегистрировал постановление, в котором мы обращаемся ко всему международному сообществу (с призывом. — Прим. ред.) помешать проведению так называемых выборов президента (России) в Крыму", — приводит "Украинская правда" слова депутата.
По словам Бурбака, голосование, в случае его проведения, будет "нелегитимным". В документе утверждается, что оно нарушает "Конституцию и законодательство Украины", а также "принципы и нормы международного права".
Украинские власти называют полуостров "временно оккупированной территорией". Москва неоднократно отмечала, что крымчане сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.