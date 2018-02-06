Главы МИД Франции и Южной Кореи обсудят ядерную программу КНДР

ПАРИЖ, 6 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан с 9 по 11 февраля будет находиться с визитом в Южной Корее, где посетит церемонию открытия Олимпийских Игр и проведет переговоры со своей южнокорейской коллегой по ситуации в КНДР, сообщили во вторник во французском внешнеполитическом ведомстве.

"Жан-Ив Ле Дриан поедет в Южную Корею с 9 по 11 февраля. Он будет представлять президента Республики на церемонии открытия Олимпийских Игр в Пхенчхане рядом с министром спорта Лорой Флессель. Франция поддерживает организацию Игр в Пхенчхане — исторический момент для Кореи — и желает им успеха", — сообщили на брифинге в МИД Франции.

В ведомстве отмечают, что в ходе поездки 10 февраля Ле Дриан встретится со своей южнокорейской коллегой Кан Гён Хва для того, чтобы "обсудить северокорейский ядерный кризис".

"Мы надеемся, что недавнее развитие межкорейского диалога может привести к дискуссиям с целью денуклеаризации Корейского полуострова", — заявили в министерстве.

Помимо ситуации вокруг КНДР, министры также обсудят вопросы мировой повестки дня и перспективы усиления двусторонних отношений в экономической сфере, а также взаимодействия в научной и образовательной сферах, в областях безопасности и обороны.

"В Сеуле Жан-Ив Ле Дриан откроет церемонию начала строительства нового посольства Франции. Также он встретится с представителями французского бизнес-сообщества и южнокорейскими инвесторами", — сообщили в МИД Франции.