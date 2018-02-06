В Раде хотят заслушать посла в Польше из-за закона об "идеологии Бандеры"

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Депутат крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Иван Винник предлагает заслушать в Верховной раде посла Украины в Польше в связи с принятием польским Сеймом закона о запрете "бандеровской идеологии".
"Не нужно отзывать посла, необходимо просто спросить человека, который представляет интересы Украины на официальном уровне, как так случилось, что делали, чтобы этого не произошло, какие внутренние или внешние силы привлекли к тому, что украинских националистов квалифицировали как преступников. Мы можем вызвать украинского посла в Раду и заслушать его", — сказал Винник в комментарии телеканалу "112 Украина".
По мнению политика, парламенту не стоит вводить симметричные меры в отношении Польши.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в России), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
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