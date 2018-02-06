Назначена дата проведения президентских выборов в Литве

ВИЛЬНЮС, 6 фев — РИА Новости. Первый тур президентских выборов в Литве планируется провести 12 мая 2019 года, второй — 26 мая, заявила во вторник председатель Главной избирательной комиссии республики Лаура Матьешайтите.

"Первый тур президентских выборов запланирован на 12 мая, а второй на 26 мая 2019 года. Во время второго тура выборов планируется провести выборы в Европарламент, так как, по неофициальным данным и имеющейся информации, выборы в Европейский парламент в Европе пройдут с 23-26 мая", — сказала Матьешайтите.

Президент в Литве избирается прямым тайным голосованием сроком на пять лет.