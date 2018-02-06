Внеочередные выборы президента Азербайджане пройдут 11 апреля

БАКУ, 6 фев – РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов объявил 11 апреля датой внеочередных президентских выборов в стране.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о проведении внеочередных выборов главы государства 11 апреля. Ранее выборы планировалось провести 17 октября. Как сообщал исполнительный секретарь правящей партии "Новый Азербайджан" Али Ахмедов, партия выдвинет кандидатом действующего президента.

Председатель ЦИК Азербайджана на заседании комиссии во вторник поставил на голосование вопрос о назначении 11 апреля датой внеочередных выборов президента. Комиссия единогласно поддержала это предложение.

"В этом случае объявляю 11 апреля датой внеочередных президентских выборов", — заявил Панахов.

Он добавил, что ЦИК утвердил календарный план по выборам. "Календарь мероприятий подразумевает качественную реализацию главных действий и мероприятий, оказание методической помощи избирательным субъектам, упрощение избирательного процесса", — отметил Панахов.

Алиев избирался на должность главы Азербайджана трижды. Срок его полномочий заканчивается в октябре этого года. Ранее в конституцию Азербайджана внесли поправку о снятии ограничений на избрание президентом более двух раз подряд. Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.