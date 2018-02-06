Россиянка, обвиняемая в растрате в Кувейте, находится под стражей

ДУБАЙ, 6 фев — РИА Новости, Юлия Троицкая. Обвиняемая в растрате средств государственных фондов в Кувейте россиянка Мария Лазарева продолжает находиться под стражей после заседания суда, который установил залог для ее освобождения из-под стражи в размере девяти миллионов кувейтских динаров, сообщил РИА Новости в электронном письме первый секретарь посольства России в Кувейте Мурад Карабеков.

"В настоящее время Лазарева по-прежнему находится под стражей", — отметил дипломат. По его словам, обвиняемая еще не приняла решение о внесении залога, и в случае ее согласия на это будет дана дополнительная информация.

Карабеков уточнил, что по итогам судебного заседания по делу о хищении средств государственных фондов, которое прошло в Кувейте в минувшее воскресенье, была назначена сумма освобождения Лазаревой из-под стражи под денежный залог в размере девяти миллионов кувейтских динаров (около 30 миллионов долларов США) с сохранением запрета на выезд за пределы Кувейта.

Международные адвокаты компании Лазаревой KGL Investment (KGLI), комментируя РИА Новости решение суда, назвали такую сумму залога неоправданной и несправедливой и еще одним свидетельством дискриминационного обращения с иностранкой, ведущей предпринимательскую деятельность в Кувейте.

Лазарева, являющаяся вице-президентом и управляющим директором компании КGLI, была задержана в ноябре прошлого года. Одновременно был арестован и ее кувейтский коллега Саид Дашди. Обоим инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI.

Как утверждает сторона защиты, KGLI оказала данному управлению "ценные консультативные услуги в обмен на оплату, обусловленную в письменном соглашении". По ее данным, The Port Fund в данный момент находится в стадии возврата всем инвесторам их начальных вложений и примерно стопроцентной прибыли.