В Кишиневе ветерану ВОВ перестали платить пенсию

КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Ветерана Великой Отечественной войны, жителя Кишинева, Владимира Войцеховича исключили из списков лиц, получающих пенсию, сообщает Sputnik Молдова.
"Ответственные ведомства обещали решить вопрос в течение самого ближайшего времени. Очень хочется надеяться, что так и произойдет", — добавил Петрович.
Владимир Войцехович — участник обороны Москвы, Сталинградской битвы, Ясско-Кишиневской операции и других знаковых боевых действий периода Великой Отечественной войны, гвардии полковник, почётный гражданин Республики Молдова, кавалер боевых орденов Отечественной войны двух степеней, ордена Красного Знамени, Красной Звезды, медалей "За оборону Москвы", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Белграда", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", молдавских орденов Республики и Трудовой Славы, преподаватель Аграрного университета в Кишиневе.
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