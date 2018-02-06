Турецкого робота перепрограммировали из-за того, что он перебивал министра

АНКАРА, 6 фев — РИА Новости. Разработанный турецкими инженерами робот Sanbot был перепрограммирован после того, как он несколько раз пытался перебить выступление министра транспорта, судоходства и связи Турции Ахмета Арслана, сообщает во вторник газета Hurriyet.
В ответ на это министр приказал утихомирить робота. "Коллеги, кто-то должен взять робота под контроль. Пожалуйста, сделайте все необходимое", — сказал Арслан.
В итоге у робота отключили микрофон, а по окончании мероприятия он был перепрограммирован, сообщает газета.
Robot, sık sık bakanın sözünü kesince: 'Gereğini yapın lütfen' https://t.co/juMcoxOcPV pic.twitter.com/JnoFpfcsFW— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 6 февраля 2018 г.