В Молдавии начали подписывать декларации в поддержку государственности

КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что в республике начали подписывать декларации в поддержку молдавской государственности.

Ранее представители нескольких местных советов Молдавии приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию организовала гражданская платформа "Acțiunea-2012", выступающая за объединение с Румынией. Президент республики заявил, что подобные действия носят антигосударственный характер, и объявил о намерении созвать Высший совет безопасности.

Как написал Додон на своей странице в Facebook, "в последние дни унионисты (сторонники объединения с Румынией), поддерживаемые некоторыми идеологами внутри и вне страны, перешли всякие границы".

"Их антинациональная кампания, в рамках которой несколько советников мэрий подписали декларации о ликвидации государства, — доказательство того, что шутка с унионизмом затянулась. Это уже открытое антиконституционное действие", — отметил Додон.

С другой стороны, как считает президент, те несколько советников, которые поставили свои подписи за упразднение Молдавии, сами того не желая, вызвали массовую ответную реакцию. Он добавил, что многие руководители сел и районов страны заявили ему о том, что готовы подписать декларации в поддержку государственности республики.

"Уверен, что такую патриотическую позицию разделяет подавляющее большинство местных советников. Горжусь тем, что первым населенным пунктом, в котором большинство советников (8 из 13) подписало декларацию в поддержку молдавской государственности, стало мое родное село Садова", — сообщил Додон.

Как отметил молдавский лидер, он уверен, что подобные декларации подпишут и другие населенные пункты. "Мы не хотим ни с кем ссориться, и мы не желаем кому-то зла. Но мы не потерпим покушения на государственность нашей Родины… Молдавия уцелеет, у нее будет большое будущее, назло всем, кто желает нашего исчезновения как государства", — добавил Додон.