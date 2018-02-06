РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Молдавии начали подписывать декларации в поддержку государственности

14:2106.02.2018
38422
© Фото : Президентура Республики МолдоваПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фотоПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© Фото : Президентура Республики Молдова

КИШИНЕВ, 6 фев – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил во вторник, что в республике начали подписывать декларации в поддержку молдавской государственности.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Додон пообещал не допустить дестабилизации ситуации в Молдавии

Ранее представители нескольких местных советов Молдавии приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". Кампанию по подписанию организовала гражданская платформа "Acțiunea-2012", выступающая за объединение с Румынией. Президент республики заявил, что подобные действия носят антигосударственный характер, и объявил о намерении созвать Высший совет безопасности.

Как написал Додон на своей странице в Facebook, "в последние дни унионисты (сторонники объединения с Румынией), поддерживаемые некоторыми идеологами внутри и вне страны, перешли всякие границы".

"Их антинациональная кампания, в рамках которой несколько советников мэрий подписали декларации о ликвидации государства, — доказательство того, что шутка с унионизмом затянулась. Это уже открытое антиконституционное действие", — отметил Додон.

С другой стороны, как считает президент, те несколько советников, которые поставили свои подписи за упразднение Молдавии, сами того не желая, вызвали массовую ответную реакцию. Он добавил, что многие руководители сел и районов страны заявили ему о том, что готовы подписать декларации в поддержку государственности республики.

"Уверен, что такую патриотическую позицию разделяет подавляющее большинство местных советников. Горжусь тем, что первым населенным пунктом, в котором большинство советников (8 из 13) подписало декларацию в поддержку молдавской государственности, стало мое родное село Садова", — сообщил Додон.

Как отметил молдавский лидер, он уверен, что подобные декларации подпишут и другие населенные пункты. "Мы не хотим ни с кем ссориться, и мы не желаем кому-то зла. Но мы не потерпим покушения на государственность нашей Родины… Молдавия уцелеет, у нее будет большое будущее, назло всем, кто желает нашего исчезновения как государства", — добавил Додон.

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Лариса Ивановна
Царствует, но не правит, это про Додона. При этом он успевает заскочить к нам в Россию и выбить преференции для молдавских вин и гастеров.
14:26
06.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Показать комментарииСкрыть комментарии
Владимир Ф. Быченков
Лариса Ивановна, Додон делает то, что может в настоящее время. И он делает все возможное для Молдавии и улучшения российско-молдавских отношений. Но это не значит, что его безвластие будет постоянным.
15:06
06.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Лариса ИвановнаВладимир Ф. Быченков(к комментарию)
Владимир Ф. Быченков, если произойдёт всё же объединение с Румынией(а такого варианта исключать нельзя, ибо вся реальная власть у сторонников унии), то Додона просто скинут с кресла, а то и будут судить. Это же вполне очевидно.
Потому обнадёживающие прогнозы про якобы временное безвластие Додона я бы отложила в сторону.
России нужны друзья, которые будут интересны не только в геополитическом плане, но и в экономическом. А пока что у нас друзья в основном приезжают к Путину или списать долги своей стране, или выбить кредит у России, или получить преференции в ценах на нефть/газ и т.п. вещи.
К сожалению, но это так.
15:22
06.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена