В Литве требуют снести памятники воинам царской и Красной армий в Вильнюсе

ВИЛЬНЮС, 6 фев – РИА Новости. Департамент культурного наследия Литвы требует от ассоциации военной истории "Забытые солдаты" сноса памятников воинам Красной и Русской императорской армий, рассказал в интервью Sputnik Литва президент ассоциации Виктор Орлов.

Как сообщил Орлов, ему позвонили из Вильнюсского самоуправления и предупредили, что руководитель Департамента культурного наследия при Министерстве культуры Литвы Диана Варнайте обратилась к ним по вопросу памятников.

"…Госпожа Варнайте как руководитель Департамента культурного наследия обратилась с просьбой, или с указанием — потому что она очень много сейчас себе позволяет, — чтобы Вильнюсское самоуправление приняло решение о сносе данных памятников, указывая, что снести надо только памятники, так как надписи на них "не соответствуют исторической действительности", — рассказал глава ассоциации.

По его информации, Варнайте сомневается, что это именно те останки, памятники которым поставлены на кладбище в Вильнюсе. Более того, хотя чиновница хочет снести постаменты, останки она предложила не эксгумировать и оставить их безликими как "неопознанные". Также по требованию Департамента культурного наследия снести памятники должны члены поисковой организации — то есть те люди, на деньги которых и были установлены монументы.

"Это был пока рабочий звонок. Мне позвонили, чтобы проинформировать и затребовать дополнительные документы, которые бы позволили Вильнюсскому самоуправлению подготовить ответ Департаменту культурного наследия, в котором [самоуправление] будет излагать свою позицию относительно этих памятников. Было замечено, что самоуправление не согласно с такой постановкой вопроса, к которой прибег департамент", — пояснил Орлов.

Он уверен, что скандал вокруг памятника советским воинам можно считать "объявлением войны с памятниками, с исторической памятью, с историческим наследием нашей родины".

Как рассказал Орлов, Департамент культурного наследия ведет борьбу с мемориалами советским воинам уже несколько месяцев.

В мае прошлого года поисковики установили два памятника на месте крестов, надписи с табличек у крестов были перенесены на гранит.

Гонения начались в июне прошлого года с мотивировкой, что на одном из памятников есть якобы советский символ — пятиконечная звезда. Однако по закону Литовской Республики контур пятиконечной звезды не является запрещенным. Вне закона находятся звезда с серпом и молотом, красная звезда и так далее.

Литовские поисковики, придерживаясь исторической справедливости, похоронили воинов Русской императорской армии под православным крестом, а воинов Красной армии — под пятиконечной звездой без советской символики. Но это сразу же вызвало яростные нападки со стороны Департамента.

В итоге в декабре организацию оштрафовали на 1,5 тысячи евро за то, что ее члены якобы "самовольно" установили два памятника на центральном воинском кладбище.

Останки красноармейцев были найдены в 2011 году. Все время до их захоронения в 2014 году происходили следственные действия и были соблюдены все правовые нормы, рассказал Орлов.

Была проведена эксгумация и возбуждено уголовное дело, в рамках которого расследовались обстоятельства гибели. Также была проведена криминалистическая медицинская экспертиза останков. В итоге были сделаны выводы, подтвержденные документами из архива.

Место, где были обнаружены останки, также сверили с архивными данными и установили поименный список людей, покоящихся в братском захоронении, которые умерли от ран 11-12 июля 1944 года у ныне несуществующей деревни.

После этого поисковикам выдали справку, которая была подтверждена прокурором, и разрешительные документы самоуправления города Вильнюса. И только после этого останки были перезахоронены.

"Это (подлог. — Sputnik) невозможно было сделать, даже с учетом того, что при захоронении в 2014 году останков красноармейцев участвовала рота почетного караула Министерства обороны Литвы. Получается, что все кругом идиоты, что на протяжении стольких лет ни у кого не возникало сомнения, кто там был похоронен", — отметил глава "Забытых солдат".

Как рассказал Орлов, он и члены его организации собираются бороться за свои права. Глава поисковиков обжаловал решение по штрафу в суде.

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