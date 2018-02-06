РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Литве требуют снести памятники воинам царской и Красной армий в Вильнюсе

14:1606.02.2018
252312
© РИА Новости / Сергей ТитовПерейти в фотобанкПамятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва. Архивное фотоПамятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Титов
Перейти в фотобанк

ВИЛЬНЮС, 6 фев – РИА Новости. Департамент культурного наследия Литвы требует от ассоциации военной истории "Забытые солдаты" сноса памятников воинам Красной и Русской императорской армий, рассказал в интервью Sputnik Литва президент ассоциации Виктор Орлов.

Панорама Вильнюса. Архивное фото
CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / Вильнюс
Россия готова зеркально ответить Литве по памятникам, заявил посол
Как сообщил Орлов, ему позвонили из Вильнюсского самоуправления и предупредили, что руководитель Департамента культурного наследия при Министерстве культуры Литвы Диана Варнайте обратилась к ним по вопросу памятников.

"…Госпожа Варнайте как руководитель Департамента культурного наследия обратилась с просьбой, или с указанием — потому что она очень много сейчас себе позволяет, — чтобы Вильнюсское самоуправление приняло решение о сносе данных памятников, указывая, что снести надо только памятники, так как надписи на них "не соответствуют исторической действительности", — рассказал глава ассоциации.

По его информации, Варнайте сомневается, что это именно те останки, памятники которым поставлены на кладбище в Вильнюсе. Более того, хотя чиновница хочет снести постаменты, останки она предложила не эксгумировать и оставить их безликими как "неопознанные". Также по требованию Департамента культурного наследия снести памятники должны члены поисковой организации — то есть те люди, на деньги которых и были установлены монументы.

Вильнюс. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В Литве предложили установить таблички у каждого советского памятника
"Это был пока рабочий звонок. Мне позвонили, чтобы проинформировать и затребовать дополнительные документы, которые бы позволили Вильнюсскому самоуправлению подготовить ответ Департаменту культурного наследия, в котором [самоуправление] будет излагать свою позицию относительно этих памятников. Было замечено, что самоуправление не согласно с такой постановкой вопроса, к которой прибег департамент", — пояснил Орлов.

Он уверен, что скандал вокруг памятника советским воинам можно считать "объявлением войны с памятниками, с исторической памятью, с историческим наследием нашей родины".

Как рассказал Орлов, Департамент культурного наследия ведет борьбу с мемориалами советским воинам уже несколько месяцев.
В мае прошлого года поисковики установили два памятника на месте крестов, надписи с табличек у крестов были перенесены на гранит.

Гонения начались в июне прошлого года с мотивировкой, что на одном из памятников есть якобы советский символ — пятиконечная звезда. Однако по закону Литовской Республики контур пятиконечной звезды не является запрещенным. Вне закона находятся звезда с серпом и молотом, красная звезда и так далее.

Литовские поисковики, придерживаясь исторической справедливости, похоронили воинов Русской императорской армии под православным крестом, а воинов Красной армии — под пятиконечной звездой без советской символики. Но это сразу же вызвало яростные нападки со стороны Департамента.

В итоге в декабре организацию оштрафовали на 1,5 тысячи евро за то, что ее члены якобы "самовольно" установили два памятника на центральном воинском кладбище.

Останки красноармейцев были найдены в 2011 году. Все время до их захоронения в 2014 году происходили следственные действия и были соблюдены все правовые нормы, рассказал Орлов.

Демонтаж памятника благодарности Красной армии в Щецине. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Общественник: Варшава хочет снести почти 30 советских памятников
Была проведена эксгумация и возбуждено уголовное дело, в рамках которого расследовались обстоятельства гибели. Также была проведена криминалистическая медицинская экспертиза останков. В итоге были сделаны выводы, подтвержденные документами из архива.

Место, где были обнаружены останки, также сверили с архивными данными и установили поименный список людей, покоящихся в братском захоронении, которые умерли от ран 11-12 июля 1944 года у ныне несуществующей деревни.

После этого поисковикам выдали справку, которая была подтверждена прокурором, и разрешительные документы самоуправления города Вильнюса. И только после этого останки были перезахоронены.

"Это (подлог. — Sputnik) невозможно было сделать, даже с учетом того, что при захоронении в 2014 году останков красноармейцев участвовала рота почетного караула Министерства обороны Литвы. Получается, что все кругом идиоты, что на протяжении стольких лет ни у кого не возникало сомнения, кто там был похоронен", — отметил глава "Забытых солдат".

Как рассказал Орлов, он и члены его организации собираются бороться за свои права. Глава поисковиков обжаловал решение по штрафу в суде.

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>

Комментировать
В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Kanakis
В Литве всего лишь за 3,5 лет оккупации было убито 370 тыс человек, это почти 15% населения страны, сколько процентов населения убито во времена оккупации СССР за 45 лет? Как то не заслуженно символики приравниваете, господа. Под управлением немцев за 45 лет уже бы и не помнил никто кто такие литовцы.
14:43
06.02.2018
ОтветитьНе отвечать
грузите жавелины бочками
снести литву..было?
14:20
06.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена