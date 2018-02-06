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Косачев рассказал о противостоянии республиканцев и демократов в США

13:4506.02.2018
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фотоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Межпартийная борьба в США, в которой Россия используется как предлог, выходит на новый уровень противостояния, при этом появление информации о надуманности претензий демократов к Дональду Трампу может обернуться новым, еще более громким скандалом, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Президент США Дональд Трамп выступает в штате Огайо. 5 февраля 2018
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Профильный комитет по разведке палаты представителей конгресса США в понедельник проголосовал за публикацию секретной записки, которую подготовили демократы по поводу так называемого "российского расследования". Голосование проходило на анонимной основе, сообщило издание Politico. По его информации, теперь у президента США есть пять дней, чтобы решить, блокировать ли публикацию данного документа.

"Решение комитета конгресса США по разведке опубликовать доклад демократов по российскому досье – это часть межпартийных "разборок" и ответный шаг демократического меньшинства в конгрессе на так называемый "меморандум Нунеса", который содержал обвинения республиканцев в злоупотреблениях ФБР и Минюста при расследовании "российского дела", — отметил Косачев.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп уже заявил, что меморандум республиканцев полностью оправдывает его в деле о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы и возможном воспрепятствовании правосудию. А ведущий демократ в комитете Адам Шифф назвал республиканский меморандум "политическим заказным убийством" в отношении ФБР.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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"Тот факт, что обе партии в стремлении обвинить друг друга начинают доставать на свет "грязное белье", возможно, может знаменовать собой некий новый виток в этой истории, на мой взгляд – сугубо внутриамериканской. В которой Россия с самого начала была лишь предлогом, и вся доказательная база в отношении нее выглядит весьма неубедительной, однако почему-то подается как самоочевидная", — сказал Косачев.

По его мнению, не исключено, что могут появиться какие-то факты, подтверждающие надуманность аргументов против России, однако рассчитывать на это наверняка вряд ли приходится: слишком высоки ставки.

"Если выяснится, что "рашагейт" о мнимых связях Трампа с Россией – "пшик" и выдумка демократов, обернувшаяся резким усилением международной конфронтации, то этот скандал будет по своим последствиям намного громче нынешнего", — подчеркнул парламентарий.

Поэтому, отметил он, пока мы можем лишь следить со стороны за внутриполитическими дрязгами в американском истеблишменте и желать им скорейшего окончания, "чтобы, наконец, перестали использовать Россию и отношения США с ней при сведении счетов друг с другом". Миру слишком дорого обходятся интриги вашингтонских политиков, заключил Косачев.

Республиканцы в конгрессе распространили в пятницу меморандум, в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственную записку. Лидер демократов в сената Чарльз Шумер назвал это "вопросом основополагающей справедливости, поскольку американскому народу должно быть позволено узнать обе стороны дискуссии, чтобы они смогли сделать свои собственные выводы".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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