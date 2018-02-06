Косачев рассказал о противостоянии республиканцев и демократов в США

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Межпартийная борьба в США, в которой Россия используется как предлог, выходит на новый уровень противостояния, при этом появление информации о надуманности претензий демократов к Дональду Трампу может обернуться новым, еще более громким скандалом, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Профильный комитет по разведке палаты представителей конгресса США в понедельник проголосовал за публикацию секретной записки, которую подготовили демократы по поводу так называемого "российского расследования". Голосование проходило на анонимной основе, сообщило издание Politico . По его информации, теперь у президента США есть пять дней, чтобы решить, блокировать ли публикацию данного документа.

"Решение комитета конгресса США по разведке опубликовать доклад демократов по российскому досье – это часть межпартийных "разборок" и ответный шаг демократического меньшинства в конгрессе на так называемый "меморандум Нунеса", который содержал обвинения республиканцев в злоупотреблениях ФБР и Минюста при расследовании "российского дела", — отметил Косачев.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп уже заявил, что меморандум республиканцев полностью оправдывает его в деле о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы и возможном воспрепятствовании правосудию. А ведущий демократ в комитете Адам Шифф назвал республиканский меморандум "политическим заказным убийством" в отношении ФБР.

"Тот факт, что обе партии в стремлении обвинить друг друга начинают доставать на свет "грязное белье", возможно, может знаменовать собой некий новый виток в этой истории, на мой взгляд – сугубо внутриамериканской. В которой Россия с самого начала была лишь предлогом, и вся доказательная база в отношении нее выглядит весьма неубедительной, однако почему-то подается как самоочевидная", — сказал Косачев.

По его мнению, не исключено, что могут появиться какие-то факты, подтверждающие надуманность аргументов против России, однако рассчитывать на это наверняка вряд ли приходится: слишком высоки ставки.

"Если выяснится, что "рашагейт" о мнимых связях Трампа с Россией – "пшик" и выдумка демократов, обернувшаяся резким усилением международной конфронтации, то этот скандал будет по своим последствиям намного громче нынешнего", — подчеркнул парламентарий.

Поэтому, отметил он, пока мы можем лишь следить со стороны за внутриполитическими дрязгами в американском истеблишменте и желать им скорейшего окончания, "чтобы, наконец, перестали использовать Россию и отношения США с ней при сведении счетов друг с другом". Миру слишком дорого обходятся интриги вашингтонских политиков, заключил Косачев.

Республиканцы в конгрессе распространили в пятницу меморандум, в котором резко раскритиковали механизм принятия решений в министерстве юстиции и ФБР. В частности, в документе говорится, что ФБР следило за советником-волонтером штаба Трампа Картером Пейджем на основании скандального досье на Трампа, выводы которого спецслужбы не подтверждают. Кроме того, отмечается, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

В ответ на это демократы потребовали опубликовать их собственную записку. Лидер демократов в сената Чарльз Шумер назвал это "вопросом основополагающей справедливости, поскольку американскому народу должно быть позволено узнать обе стороны дискуссии, чтобы они смогли сделать свои собственные выводы".

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".