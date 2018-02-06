Президент Польши подпишет закон о Холокосте

ВАРШАВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии и обвинения польского народа в причастности к Холокосту, однако затем направит его на рассмотрение Конституционного суда страны.

О своем решении Дуда сообщил во вторник в специальном заявлении.

"После анализа ситуации, после анализа закона я решил подписать этот закон, и в связи с этим он вступит в силу. Но одновременно… я решил направить этот закон в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд изучил соответствие этого закона конституции", — сказал он, пояснив, что его решение связано с возникшей вокруг документа дискуссией.

Комментируя заявления о том, что закон может помешать свидетелям Холокоста высказываться о недостойном поведении отдельных жителей Польши во время Второй мировой войны, Дуда заявил, что "такая ситуация не может произойти". Польский президент подчеркнул, что в соответствии с документом ответственность грозит тем, кто обвиняет в пособничестве нацистам не отдельных поляков, а польский народ, польское государство в целом.

Сенат Польши в конце января принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент. Документ еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с польским законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.

В свою очередь украинские радикалы, в том числе представители запрещенного в РФ экстремистского движения "Правый сектор", провели пикетирования дипломатических площадок Польши на Украине. Они требуют от президента республики не подписывать закон. Представители националистической партии "Свобода" в ответ на действия Варшавы зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* наряду с государственным.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.