В Еврокомиссии назвали условия для вступления балканских стран в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Страны Западных Балкан, претендующие на вступление в Евросоюз, не смогут присоединиться к ЕС, пока Словения и Хорватия не разрешат проблему с границей, заявил председатель ЕК Жан-Клод Юнкер.
По его словам, "нельзя продолжить утверждать, что проблема будет разрешена после вступления".
"Эта проблема должна быть разрешена до вступления, или новые страны не вступят (в ЕС). Хорватия и Словения должны проявить ответственность, проблема должна быть разрешена до вступления новых стран", — заявил глава ЕК.
Две страны договорились решать спор путем арбитража в 2009 году, но в 2015 году Загреб вышел из него, заявив, что суд скомпрометировал себя разглашением секретной информации. В спорной части залива Адриатики традиционным промыслом занимаются, по данным премьера Андрея Пленковича, до полусотни хорватских рыбаков на малых судах.
Из балканских стран кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория, причем с Сербией (с 2014 года) и Черногорией (с 2012 года) уже идут переговоры о вступлении. Босния и Герцеговина ждет предоставления ей статуса кандидата с февраля 2016 года.