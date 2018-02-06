Угроза нацбезопасности: Киев запретил российскую книгу о самогоноварении

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины внес пособие по самогоноварению в список российских книг, запрещенных к ввозу в страну.

Перечень пополнили три издания, в том числе "Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки". В ведомстве пояснили, что в запрещенной литературе присутствует пропаганда "имперских геополитических доктрин" и коммунистического режима.

"Невинное, на первый взгляд, издание о самогоне изобилует иллюстрациями советской символики, почти каждую его страницу "украшает" георгиевская лента", — говорится на сайте Госкомтелерадио Украины.

В конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон об ограничении доступа печатной продукции "антиукраинского содержания" из России. Сейчас перечень насчитывает 28 российских книг, среди которых "Большая энциклопедия школьника", "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и другие.