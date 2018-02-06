Арабские страны не признают Иерусалим столицей Израиля, уверены в Рамалле

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Арабские страны могут в кулуарах соглашаться с решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, но официально этого никогда не произойдет, заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

Трамп в декабре объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Это решение вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

"Что бы там ни происходило в кулуарах, они (арабские страны) могут говорить разное американцам, но официально ни одна арабская страна не признает, что она согласна с решением Трампа (об Иерусалиме)", — заявил Нофаль на заседании клуба "Валдай" в Москве.

"Трамп и американцы (своем решением) открыли дверь в ад, потому что нет никакого решения на этом пути", — добавил посол.