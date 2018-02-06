Осужденные в Киргизии оппозиционеры объявили голодовку

БИШКЕК, 6 фев – РИА Новости. Трое лидеров оппозиционного "Народного парламента" Киргизии, приговоренные к срокам от 12 до 20 лет за заговор с целью свержения власти, объявили политическую голодовку, сообщила во вторник пресс-служба госслужбы исполнения наказаний (ГСИН).

Весной 2016 года госкомитет нацбезопасности Киргизии арестовал лидеров политического объединения "Народный парламент" после появления в интернете записей их переговоров, где обсуждаются планы насильственного захвата власти. Суд первой инстанции приговорил экс-губернатора Джалал-Абадской области Бектура Асанова и экс-депутата парламента Кубанычбека Кадырова к 12 годам колонии усиленного режима, а политика Эрнста Карыбекова к 20 годам с конфискацией имущества за "приготовление к насильственному захвату власти" и "приготовление к применению насилия в отношении представителя власти". Судебные слушания прошли в закрытом режиме.

Сейчас в Бишкекском горсуде также в закрытом режиме идет рассмотрение апелляции адвокатов оппозиционеров.

"По информации начальника медицинского управления государственной службы исполнения наказания, полковника внутренней службы Назгуль Солтобековой, все участники политической акции – Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров и Эрнест Карыбеков — в настоящее время находятся под наблюдением медицинского персонала колонии № 47. Состояние здоровья участников политической акции в виде голодовки удовлетворительное. Они ежедневно проходят медицинское обследование", — сообщила пресс-служба.

По данным медслужбы ГСИН, все показатели у политиков, держащих уже третьи сутки "сухую голодовку", в норме. Однако Асанов отказался выехать на процесс в Бишкекский городской суд, ссылаясь на плохое самочувствие, отметили в ведомстве.