В Палестине ищут новый механизм решения израильско-палестинской проблемы

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Палестина ищет новый механизм решения израильско-палестинской проблемы, в том числе с участием США, этот вопрос будет обсуждаться в том числе во время визита президента Махмуда Аббаса в Москву, заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль.

"Палестина во главе с президентом Махмудом Аббасом ищет новый механизм (решения израильско-палестинской проблемы), включая участие США в этом процессе", — заявил посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль на заседании клуба "Валдай" в Москве. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на днях во время визита президента Аббаса в Москву.

По его словам, Палестина считает, что "Иерусалим может остаться открытым городом с двумя муниципалитетами".