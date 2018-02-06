Пакистан обвинил Индию в 190 нарушениях перемирия в Кашмире с начала года

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. С начала 2018 года 190 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны индийских военных зафиксировано на линии разграничения в Джамму и Кашмире, заявил в понедельник посол Пакистана в России Кази Халилулла.
Он отметил, что Пакистан продолжит наращивать поддержку населению Кашмира.
При этом посол подчеркнул, что проблема Джамму и Кашмира должна быть разрешена мирным путем при выполнении резолюций СБ ООН и с учетом мнения народа Кашмира.
Обстановка в Кашмире относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последнее время число вооруженных инцидентов в регионе заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.