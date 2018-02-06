Пакистан обвинил Индию в 190 нарушениях перемирия в Кашмире с начала года

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. С начала 2018 года 190 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны индийских военных зафиксировано на линии разграничения в Джамму и Кашмире, заявил в понедельник посол Пакистана в России Кази Халилулла.

"Индийские военные с 1989 года убили более 94 тысяч невинных жителей Кашмира, ранены десятки тысяч человек. Происходят постоянные инциденты на линии разграничения (линии контроля). С начала 2018 года уже зафиксировано 190 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Индии",- заявил посол, выступая на вечере по случаю Дня солидарности с Кашмиром.

Он отметил, что Пакистан продолжит наращивать поддержку населению Кашмира.

При этом посол подчеркнул, что проблема Джамму и Кашмира должна быть разрешена мирным путем при выполнении резолюций СБ ООН и с учетом мнения народа Кашмира.

Территория бывшего княжества Кашмир с 1947 года и до сегодняшнего дня остается камнем преткновения в отношениях Индии и Пакистана. В этом регионе нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы.

Обстановка в Кашмире относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последнее время число вооруженных инцидентов в регионе заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.